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Çöplükteki yangın balıkçı teknelerine sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sahile yakın noktadaki çöplük alanda çıkan yangında bir balıkçı barınağı ile iki balıkçı teknesi yandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sahile yakın noktadaki çöplük alanda çıkan yangının barakalara ve balıkçı teknelerine sıçraması sonucu bir balıkçı barınağı ile iki tekne kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki yazlık bir siteye ait çöplük alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, sahildeki barakalara ve balıkçı teknelerine sıçradı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bir balıkçı barınağı ile iki balıkçı teknesi kullanılmaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye yangın

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