HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nce Alaşehir'in Ilıca Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında metan gazı toplanarak, elektrik üretme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecek

Hikmet SEPET/MANİSA, (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nce Alaşehir'in Ilıca Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında metan gazı toplanarak, elektrik üretme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Enerji dağıtım firmasının kabul işlemlerinin ardından 4 bin 200 konut aydınlatılacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde yaptırılarak, şehrin 40 yıllık vahşi depolama sorununa çözüm üretilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, kapasite artışıyla birlikte 17 ilçenin evsel katı atıklarını işleyecek. Bu süre içinde 17 ilçede bulunan toplam 74 vahşi depolama alanının rehabilite edilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Alaşehir'in Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılan katı atık vahşi depolama alanında da elektrik üretilmesi için çalışmalar tamamlandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Alaşehir'de bulunan vahşi depolama alanında yangın oluşumuna sebep veren ve karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli olan metan gazını sahaya atılan 11 adet dikey, 8 adet yatay gaz toplama bacaları ile toplayarak elektrik üretmek için çalışmalar tamamlandı ve ilgili enerji dağıtım firmasından kabul beklenmekte" dedi.
Çalışmayla 1,2 megawatt elektrik enerjisinin üretilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, "Yaklaşık 4 bin 200 konutun enerji (aydınlatma) ihtiyacını karşılanması planlanıyor. Ayrıca vahşi depolama alanına yerleştirilen bacalar sayesinde katı atık vahşi depolama alanında biriken gazlar artık bir tehlike oluşturmayacak. Aynı zamanda da katı atık vahşi depolama alanında oluşan ve hem çevre sakinlerine hem de etraftaki araziler için tehlike oluşturan yangınlar da son bulacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecekÇöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecekÇöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecekÇöplükten 4 bin 200 konut için enerji üretilecek

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Afrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den adayAfrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den aday
Köylülerden pancar ekicileri kooperatifi için suç duyurusuKöylülerden pancar ekicileri kooperatifi için suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

İlginizi Çekebilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İlk kez kıyıya bu kadar yakında görüldü! Fethiye'de balina sürprizi!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.