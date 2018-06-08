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Çöpten aldığı oyuncağı torunlarına götüren işçi belediyede ağırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çöpten aldığı oyuncağı torunlarına götürdüğü fotoğrafı sosyal medyada ilgi gören işçinin torunlarına oyuncak ayı hediye etti

MANİSA (AA) - Çöpten aldığı oyuncağı torunlarına götürdüğü fotoğrafı sosyal medyada ilgi gören işçinin torunlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından oyuncak ayı hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması üzerine bu kişiye ulaşmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Yener'i, torunları Sezen (3) ve Arda (10) ile makamında ağırladı.

Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ifade eden Ergün de "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında." dedi.

Ergün, Yener'in torunlarına oyuncak ayı hediye etti.

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