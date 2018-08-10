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Çöpten atık toplayan Iraklı, yaralı leyleğe sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

ÇORUM'da çöplerden atık malzeme toplayan Iraklı Ali Hüseyin Ferhan (40), yaralı halde bulduğu leyleğe sahip çıktı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da çöplerden atık malzeme toplayan Iraklı Ali Hüseyin Ferhan (40), yaralı halde bulduğu leyleğe sahip çıktı. Yaralı leylek, veterinerliğe teslim edildi.

Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkisinde çöplerden atık malzeme toplayan Irak uyruklu Ali Hüseyin Ferhan, bir leyleğin çırpındığını gördü. Ferhan, yanına gittiği leyleğin bir ayağının kırık olduğunu fark etti. Ali Hüseyin Ferhan, leyleği alıp Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Zabıta ekipleri, yaralı leyleği belediyenin veterinerliğine teslim etti. Tedavisi yapılacak leyleğin iyileşme süreci sonrası Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edileceği belirtildi. Ali Hüseyin Ferhan, "Çöplerden kağıt toplamak için gitmiştim. Uçamayan bir leylek gördüm. Sonra alıp, zabıtaya getirip, teslim ettim. Şimdi daha çok mutluyum" dedi.

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