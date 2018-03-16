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Çöpten çıkan kütüphaneye büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi görüyor.

Çöpten çıkan kütüphaneye büyük ilgi

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi görüyor. Bağışlarla birlikte 9 bin 500 kitaba ulaşan kütüphaneyi son olarak Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti.
Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane büyük ilgi görüyor. Ulusal ve uluslararası basında birçok kez haber konusu olan, 3 bin 500 kitapla açılmasının ardından bağışlarla 9 bin 500 kitaba ulaşan kütüphaneyi son olarak Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti. Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi’nde bulunan kütüphaneye gelen minikleri yine temizlik işçilerinin çöpten topladıkları enstrümanlarla oluşturduğu “Grup Teneke” karşıladı. Çaldıkları şarkılarla çocukların gönüllerince eğlenmesini sağlayan orkestra üyeleri, kitaplar hakkında bilgi de verdi. Öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi dolaşan minikler, ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu mekandan diledikleri çocuk kitaplarını aldı. Temizlik işçileri, önümüzdeki günlerde de kütüphaneyi ziyaret edecek öğrencileri ağırlamaya hazırlanıyor.
İsteyen herkese açık olan kütüphaneden çoğunlukla şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler kitapları ödünç alabildiği gibi dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı burada okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor. Dileyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 51 Çankaya Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.

Çöpten çıkan kütüphaneye büyük ilgi

Çöpten çıkan kütüphaneye büyük ilgi

Çöpten çıkan kütüphaneye büyük ilgi

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