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Çöpten çıkardıklarını sanata dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Murat Uçar (36), çöpten topladığı atık malzemelerle aralarında kentteki bazı tarihi eserlerin de bulunduğu maketler yaptı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Murat Uçar (36), çöpten topladığı atık malzemelerle aralarında kentteki bazı tarihi eserlerin de bulunduğu maketler yaptı. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 15 yıldır görev yapan, evli ve 3 çocuk sahibi Murat Uçar, yaklaşık 1 yıl önce çöp konteynerlerinin yanındaki atık malzemeleri toplamaya başladı. Bu malzemeleri değerlendirmek isteyen Uçar, maket yapımına merak saldı. Uçar, aralarında kentin tarihi eserlerinden olan Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Kale Camii'nin de bulunduğu eserlerin maketini yapmaya başladı. Bu zamana kadar 4 minareli camiyle beraber 6 maket yapan Uçar, boş dairede muhafaza ettiği eserlerini açacağı sergide beğeniye sunmak istiyor. 'KULLANDIĞIM BÜTÜN MALZEMELER ATIK' Murat Uçar, kentte yapımına devam edilen Ay Yıldızlı Cami'nin projesinden esinlenerek, böyle bir çalışma yapmaya başladığını söyledi. İlk olarak kentteki Osmanlı Dönemi eseri tarihi Kale Camii'nin maketini yapmaya karar verdiğini anlatan Uçar, işleri yaparken, minber olarak avize başlıklarını, minare olarak çiçek saksısı ve su şişelerini, desen olarak ise mutfak tezgah taşlarını kullandığını söyledi. Uçar, "4 minareli camiyi yaparken, eski ağaç yapımı tas, apartman içindeki gören lamba, alçı, kalekim yapıştırıcı ve minareleri de küçük plastik taslardan yaptım. Ayrıca Kale Cami, Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese'yi yaptım. 4 minareli camiyi de sadece hayal ederek yaptım. Çeşmeyi de caminin yanında abdest almak için illa bir çeşme olması lazım diye düşünerek yaptım" dedi. Maketler için masraf yapmadığını, tamamen çöpten bulduğu atık malzemeleri kullandığını kaydeden Murat Uçar, "Bunları yaparken, kesinlikle bir kuruş cebimden para çıkmıyor. Kullandığım bütün malzemeler atık, geri dönüşüm malzemesi. Boyalar bile atık çöplerin kenarlarına bırakılan kullanılmış yarım boyalar" diye konuştu.

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