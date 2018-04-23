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Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 03:31 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Güngören'de çöp kutusundan sıçradığı iddia edilen alevler nedeniyle bir otomobil yandı.

Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Güngören'de çöp kutusundan sıçradığı iddia edilen alevler nedeniyle bir otomobil yandı.
Yangın, Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusu yanına bırakılan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler çöpün yanında park halinde bulunan 34 HL 5163 plakalı otomobile sıçradı. Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin ön kısmında hasar oluştu. Uzman itfaiye erleri ise yangınla ilgili bir süre incelemelerde bulundu.
Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine gelerek otomobil yangınıyla ilgili araştırma yaptı. Şerit çekilerek kapatılan sokakta Olay Yeri İnceleme polisleri delil aradı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktıÇöpten sıçrayan alevler otomobili yaktıÇöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

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