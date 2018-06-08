Çöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldü

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, torunlarına imkanı olmadığı için alamadığı oyuncak ayıyı çöpte bulunca yanına alıp götüren belediye işçisinin halk otobüsünde çekilen fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, o işçiyle buluşup torunları için yeni bir oyuncak ayı hediye etti, duygulu anlar yaşandı.

Manisa'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Selçuk Sönmez isimli kullanıcı, belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını 'Manisa'da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur' sözleriyle paylaştı. Fotoğraf bir anda sosyal medyada dağıldı ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı.

28 Mart'ta çekilen fotoğraftaki kişiye ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yener'i makamında ağırladı. Sezen (3) ve Arda (10) isimli 2 torunu ile Ergün'le buluşan Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.