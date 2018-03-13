Çöpten yıllık 2 milyon TL kazanç

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da ikiz kardeşler İnanç ve Eray Gür, çöpten topladıkları atık ambalajları geri dönüşüm yaparak yılda 2 milyon lira gelir elde ediyor.

Tokat’tan iş bulmak için 6 yıl önce Samsun’a gelen 25 yaşındaki ikiz kardeşler İnanç ve Eray Gür, tamamen kendi imkanlarıyla kurdukları işyerinde çöpten topladıkları atık amalajları geri dönüşüm yapmaya başladı. İki kardeş, şu anda 10 kişi çalıştırdıkları işyerinde yılda 2 milyon lira ciro yapar hale geldi. Gür kardeşler, tek sıkıntılarının ise kalifiye eleman olduğunu söyledi.

19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde faaliyetlerini yürüten ikiz kardeşlerden Eray Gür, “Samsun’a 2012 yılında geldik ve araştırmalarımız sonucu geri dönüşüm işinde karar kıldık. Şu anda çöp atıklarından aylık 20-25 ton civarında geri dönüşüm sağlıyoruz. Yıllık da 250 ton gibi bir kapasitemiz var. Samsun’a geldiğimizde güçlü bir sermayemiz yoktu. Öz sermayemiz ile bu işe başladık. Herhangi bir hibe veya destek almadık. Buraya ilk geldiğimizde bir tane makinemiz vardı. Şu anda da 7 makinemiz ve 10 çalışanımız oldu” dedi.

'KALİFİYE ELEMANA 4-5 BİN LİRA ÜCRET VERİRİZ'

Kalifiyeli eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini ifade eden Eray Gür, “Devletin açmış olduğu kurslara bizim yaşımızdaki gençlerin teşvik edilmesini istiyoruz. Gençlerin de kendilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim şu anda yıllık çöpten kazandığımız ürünlerden 2 milyon ciroya ulaştık. Bunun, bizim yaşımızda bir gencin başarısı olarak düşünüyorum. Özellikle gençlerin farklı sektörlere yönelmesini önemsiyorum. Şu anda herkes kendini belli başlı işlere sabitledi. Gençlerimizin sanayi konusuna yönelmeleri ve kalifiye eleman olarak iş hayatına atılmaları çok önemli. Biz burada yeri geldi tulumları giydik pislik temizledik. Yani naylonun üzerindeki pisliği temizledik ve geri kazandırdık. Bizim yaşımızdaki insanların belki zoruna gidecek bir şey ama bunun faydasını gördük ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz şu anda kalifiye eleman sıkıntısı çekiyoruz. Bizim istediğimiz tarzda işimizi yürütecek ve makineleri çalıştıracak bir elemana 4-5 bin TL civarında da maaş verebilirim, ama kalifiyeli eleman yok” diye konuştu.

'DEVLETİMİZ KOBİ'LERE BİRAZ DAHA TESTEK VERSİN'

Tokat’ın kırsal bir bölge olduğunu üretim veya iş bakımından Samsun’u tercih ettiklerini ifade eden İnanç Gür, “Şu an yaptığımız işte 2-2.5 milyon cirolara ulaştık. Biz bunları çöpten yaptık. Atık ambalajları toplayan firmalarla görüştük, bunları topladık ve burada ayrıştırdık. Şu anda bu rakamlara ulaştık. Üretimimiz yıllık geri dönüşümünün yanı sıra kimyasal hammadde de kattığımız zaman 400-500 tona ulaşıyor. Devletimiz KOBİ’lere biraz daha destek versin. Biz yer istiyoruz, işçi çalıştırmak istiyoruz. Makine parkurumuzu genişletmek istiyoruz, ama biraz imkan gerekiyor” şeklinde konuştu.

'GENÇLER ARTIK MESLEK ÖĞRENMİYOR'

Arsa konusunda devletten teşvik beklediklerini kaydeden İnanç Gür, “Bu ülkenin en büyük problemi işsizlik değil. Mesleksizlik problemimiz var. Gençler artık meslek öğrenmiyor. Üretim sektöründe birçok firma işçi arıyor. Biz de burada kendimizi geliştirdik. İşi burada öğrendik. Burada tulumu giyip işi yaptığınız zaman işin patronu oluyorsunuz. İstihdam sağlıyoruz, makine parkurumuzu genişletiyoruz. Ülke ekonomisi açısından biz belki küçük bir adım atıyoruz, ama benim gibi 100 genç bu işe soyunsa ülke ekonomisine büyük bir katkı olacak” dedi.

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