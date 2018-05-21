HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çoraklık, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Çoraklık'ı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Çoraklık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çoraklık hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararına istinaden şüpheli Çoraklık, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınmış ve İstanbul'a gönderilmişti.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerim Çoraklık, 21 Eylül 2016'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde konuştuBaşbakan Binali Yıldırım AK Parti Genel Merkezi'nde konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kerim çoraklık Propaganda soruşturma

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

İşte AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listesinde yer almayan bakanlar

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Aday listeleri belli oldu! İbrahim Tatlıses yine aday gösterilmedi

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı!

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri MHP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara Saadet Partisi milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri Saadet Partisi listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri İYİ Parti listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.