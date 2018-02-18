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Çorbacıda silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 06:13 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de bir çorbacıda, iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de bir çorbacıda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 04.30'da Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'ndaki bir çorbacıda meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki grup tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri silahını çekerek Zafer Ü'yü ve Özkan O'yu bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen güvenlik görevlisi Güven B'nin bacağına isabet etti.

Saldırganlar olay yerinden araçla kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatttı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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3 yaralı Ataşehir Silahlı kavga

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