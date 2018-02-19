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ÇORBACIDAKİ SİLAHLI  KAVGANIN ZANLISI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHA Ataşehir'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı.

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ /İSTANBUL DHA
Ataşehir'de önceki gece bir çorbacıda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, polis merkezindeki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ataşehir'de bir çorbacıda önceki gece meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin, şüpheli E.T. Ataşehir Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan şüpheli, emniyete girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sorguya alınan şüphelinin ifadesinin ardından yarına adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Zanlının polis aracından inmesi
-Polis merkezine getirilmesi
-Soruları cevapsız bırakması
-Genel ve detay görüntüler

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