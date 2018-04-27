İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından, Çorbada Tuzun Olsun Derneği yararına bu yıl 2'incisi düzenlenen "Çorbada Tuzun Olsun Kariyer Onursal Ödülleri" sahiplerini buldu. Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türker, üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonun dernek yararına olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Türker, konuşmasında üç yıldır faaliyet gösteren derneğin faaliyetlerini anlattı. Konuşmaların ardından, İKÜ öğrencilerinin verdiği oylarla farklı kategorilerde belirlenen 39 ödül takdim edildi. Bu kapsamda, "Yılın En Beğenilen Eğitimcisi" dalında İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer'e, "Yılın En Beğenilen Youtube Kanalı" dalında "Babala TV"ye, "Yılın En Beğenilen Sinema Filmi" dalında 5 milyondan fazla izlenme rakamına ulaşan "Ayla"ya, "Yılın En Beğenilen Dizisi" dalında "Söz"e, "Yılın En Beğenilen Spor Programı" dalında Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın sunuculuğunu üstlendiği "Spor Manşet"e ödül verildi.

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" "Vatan" adlı dizide rol alan Boran Kuzu, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" da yine aynı dizide oynayan Miray Daner oldu. "Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Sanatçısı" dalında ödülü Şebnem Bozoklu alırken, "Yılın En Beğenilen Erkek Tiyatro Sanatçısı"na Barış Atay, "Yılın En Beğenilen Çocuk Oyuncusu"na Ali Han Türkdemir, "Yılın En Tarz Sanatçısı"na Büşra Develi, "Yılın En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu"na Kıvanç Tatlıtuğ, "Yılın En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu"na Yeliz Kuvancı, "Yılın En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu"na Engin Altan Düzyatan, "Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusuna" ise "Söz" dizisinde rol alan Aybüke Pusat seçildi. "Yılın En Beğenilen Müzik Grubu"na Gripin, "Yılın En Beğenilen Kadın Şarkıcısı"na Deniz Seki, "Yılın En Beğenilen Elektro Müzik Sanatçısı"na Deeperise, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcısı"na Emre Sertkaya, "Yılın En Beğenilen Kadın Şarkıcısı"na Deniz Seki, "Yılın En Beğenilen Rap Sanatçısı"na Yener Çevir, "Yılın En Beğenilen Dizi Şarkısı"na şarkıcı Eypio'nun "Gömün Beni Çukura", "Yılın En Beğenilen Şarkısı"na "Burak King-Yanıyoruz" ve "Yılın En Beğenilen Radyo Programı"na "Matrax" layık görüldü.