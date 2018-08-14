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Corbyn ile Netanyahu arasında "çelenk" polemiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:24 | Son Güncelleme

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ile kendisini "teröristlerin mezarına çelenk bırakmakla" suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, kendisini “teröristlerin mezarına çelenk bırakmakla” suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt vererek, "Kınanmayı hak eden mart ayından bu yana 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir." dedi.

Corbyn ile Netanyahu, İngiliz siyasetçiye yönelik Yahudi karşıtlığı kampanyası kapsamında gündeme getirilen “teröristlerin mezarına çelenk bırakma” iddiası nedeniyle Twitter üzerinden polemiğe girdi.

Bir İngiliz gazetesinin, Corbyn’in 2014'te 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların kaçırılması ve öldürülmesi eylemine katılan Filistinlilerin mezarına çelenk bıraktığı iddiası üzerine Netanyahu bu akşam sosyal medya hesabından Corbyn’e yönelik suçlamalarda bulundu.

Corbyn’in “Münih katliamını gerçekleştiren teröristin mezarına çelenk bıraktığını” ve İsrail’i Nazilere benzettiğini iddia eden Netanyahu, bunu siyasi yelpazenin sağından soluna herkesin kınaması çağrısı yaptı.

- Corbyn'den yanıt

Netanyahu’ya kendi sosyal medya hesabından yanıt veren Corbyn de “İsrail başbakanının benim eylemlerim ve sözlerimle ilgili iddiaları yanlış. Herkes tarafından kınanmayı hak eden mart ayından bu yana aralarında onlarca çocuğun da olduğu 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir.” değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu hükümetinin desteklediği Yahudi ulus devlet” yasasını da İsrail’in Filistinli azınlığına karşı ayrımcılık getirdiği gerekçesiyle eleştiren Corbyn, “Hafta sonunda Tel Aviv’de eşit haklar için gösteri yapan on binlerce Arap ve Yahudi İsrail vatandaşının yanındayım.” ifadesini kullandı.

Öte yandan basında yer alan iddialar üzerine İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ana muhalefet partisi lideri Corbyn’e istifa çağrısı yaptı.

Daily Mail gazetesi Corbyn’in 2014'te Tunus’ta Kara Eylül örgütüne üye Filistinlilerin mezarlarına çelenk bıraktığını iddia etmişti. İşçi Partisi içinde Corbyn’e yakın kaynaklar ise çelengin bir 1985’'te Tunus’taki bir Filistin Kurtuluş Örgütü üssüne İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden 47 Filistinli için inşa edilen anıta bırakıldığını kaydetmişti.

- Karalama kampanyasının hedefinde

Corbyn bir süredir partisindeki Yahudi karşıtlığına göz yumduğu iddiasıyla parti içi muhalefet ile ülkedeki İsrail lobisinin hedefinde yer alıyor.

Yaklaşık 40 yıldır İngiliz parlamentosunda yer alan Corbyn, Filistin davasına verdiği destek ve ABD ile İngiltere'nin başka ülkelere askeri müdahalelerine karşı yürüttüğü muhalefetle tanınıyor. Bu özellikleri Corbyn'i ülkedeki sağ ağırlıklı medyanın ve kendi partisi içindeki muhaliflerin de hedefi haline getiriyor.

Corbyn hakkındaki Yahudi karşıtlığı iddiaları İngiliz siyasetçinin geçen yıl yapılan erken seçimde kazandığı başarının ardından hız kazanmıştı.

Corbyn, son olarak Uluslararası Soykırımı Hatırlama İttifakı’nın (IHRA) “Yahudi karşıtlığı” tanımını partinin tüzüğüne sokması için baskı altına alınmıştı.

Corbyn geçen hafta The Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede bu talepleri kısmen karşılayacağının sinyalini vermiş ancak İsrail’in politikalarını eleştirmenin kısıtlanmasına karşı çıkacağını kaydetmişti.

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1972 Münih Olimpiyatları Binyamin Netanyahu ingiltere israil İşçi Partisi Jeremy Corbyn Tunus

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