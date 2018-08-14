LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, kendisini “teröristlerin mezarına çelenk bırakmakla” suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yanıt vererek, "Kınanmayı hak eden mart ayından bu yana 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir." dedi.

Corbyn ile Netanyahu, İngiliz siyasetçiye yönelik Yahudi karşıtlığı kampanyası kapsamında gündeme getirilen “teröristlerin mezarına çelenk bırakma” iddiası nedeniyle Twitter üzerinden polemiğe girdi.

Bir İngiliz gazetesinin, Corbyn’in 2014'te 1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların kaçırılması ve öldürülmesi eylemine katılan Filistinlilerin mezarına çelenk bıraktığı iddiası üzerine Netanyahu bu akşam sosyal medya hesabından Corbyn’e yönelik suçlamalarda bulundu.

Corbyn’in “Münih katliamını gerçekleştiren teröristin mezarına çelenk bıraktığını” ve İsrail’i Nazilere benzettiğini iddia eden Netanyahu, bunu siyasi yelpazenin sağından soluna herkesin kınaması çağrısı yaptı.

- Corbyn'den yanıt

Netanyahu’ya kendi sosyal medya hesabından yanıt veren Corbyn de “İsrail başbakanının benim eylemlerim ve sözlerimle ilgili iddiaları yanlış. Herkes tarafından kınanmayı hak eden mart ayından bu yana aralarında onlarca çocuğun da olduğu 160 Filistinlinin Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülmesidir.” değerlendirmesi yaptı.