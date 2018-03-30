Çorlu - Ankara uçuş günleri ve saatleri değişti

Çorlu ile Ankara arasında düzenlenen uçak seferlerine ilişkin olarak yaz dönemi tarifesine geçildiği ve uçuş günleri ile saatlerinde değişikliğe gidildiği kaydedildi.
Çorlu Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında özel bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen yolcu taşımacılığına ilişkin gün ve saatler değiştirildi.
Yapılan yeni düzenlemeye göre Ankara’dan Çorlu’ya gerçekleştirilecek olan uçak seferleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri 16.50 ve 18.00’de, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri ise sabah 09.15 ve 10.15 saatlerinde Çorlu’dan Ankara’ya düzenlenecek olan uçuşlar ise Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri 18.25 ve 19.30 ve saatlerinde Perşembe, Cuma ve Pazar günleri ise 10.40 ve 11.45 saatlerinde gerçekleştirilecek.
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