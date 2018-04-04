HABER

Çorlu'da korkunç kaza: 3 ölü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Çorlu'da korkunç kaza: 3 ölü!

Alınan bilgiye göre, Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı 34 FK 0705 otomobil, Çorlu-Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Çerkezköy Kaza

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.