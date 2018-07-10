Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.
"BİRİNCİ VAGON KALDIRILDIĞINDA CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI"
Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi.
Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı. Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu.
Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" dedi. (Habertürk)
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