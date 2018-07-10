HABER

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından yaşanan acıyı en iyi tarif eden fotoğraflardan biri de Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde 112 görevlisinin eşinin kucağına yatarak ağladığı anın görüntüsü oldu. O fotoğrafın kahramanı Tolga Atasever konuştu.

Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

"BİRİNCİ VAGON KALDIRILDIĞINDA CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI"

Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi.

2

Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı. Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu.

3

Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" dedi. (Habertürk)

4

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayıYeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı
Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler olduSon dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu tren kazası Tekirdağ fotoğraf Tolga Atasever

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.