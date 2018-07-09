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Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Tekirdağ'daki 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası nedeniyle ulusal yas ilan edilmesini ve TBMM Genel Kurulun da cuma günü özel oturum yapmasını istedi.

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Felaketlerin nedeninin doğa olayları olmadığını iddia eden Kurtulan, "Demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme, tabaka kayması ve boşalmasıyla ilgili bilgiler dikkate alınmamıştır. Yağan yağmur dikkate alınarak bakım ve kontrollerin yapılmadığı biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odasının da böyle bir tespiti var. Bakım ihalesinin ödenek olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği de biliniyor. Kazanın sadece yağan yağmurlara bağlanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." ifadesini kullandı.

'ULUSAL YAS İLAN EDİLSİN'

HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de Çorlu'ya gideceğini belirten Kurtulan, kaza nedeniyle ulusal yas ilan edilmesini ve TBMM Genel Kurulun da cuma günü özel oturum yapmasını istedi.

Kurtulan, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene HDP'nin davet edilip edilmediğine ilişkin sorusuna, "Milletvekili düzeyinde ulaşan bir davet yok. Biz ve tüm ülkemiz yastadır. Böylesi bir durumda şatafatlı bir törenin içerisinde olmayacağız. Bu törenin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi. (AA)

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HDP ulusal yas Fatma Kurtulan Çorlu tren kazası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hdp sen bu ülkenin partisi değilsin ulusal yas lafı ağzına yakışmıyor arkasına terörü alan ve istiklal marşı okumaktan kaçan bir partinin mecliste olması utanç verici
boşboş konuşuyorsun adamlar ülkede en fazla milletvekili olan 3. parti bil diye yazdım
Vay pkk yandaşları vay,yıllarca bu ülkede Kürtleri katleden pkk ya destek verirken yas filan tuttunuzmu?
Suudi Kralı öldüğünde dakikasında yas ilan edenler, kendi topraklarında 26 kişinin öldüğü kaza sonrası yasın lafını bile etmiyorlar.
Olurmu bu açıklamayı HDP yaptıysa ülke yansa yas falan olmaz,...
Neden ilan edilmedi acaba? Devlet suçlu olduğundan mı?
He birde bu ulusun istiklal marşını kabul etmezsiniz birde ulusal yas ilan edilsin dersiniz bi gidin alçak teröristler.
olurmu hiç filinstinde mısırda ölenler için yas ilan edilir heleki bu teklifi hdp yaptıysa asla ilan edilmez
1990lardan beri öldürdüğünüz kıydığınız canlar ile ilgili de toplu yas ilan edelim. komple kapatalım devletin bütünlüğünü? istermisiniz sayın hdp liler?? yırtık çoraptan çıkar gibi heryerde kendinizi ve seviyesizliğinizi belli etmseniz olmaz değilmi?? elinize bulaşan onca kan varken.................size mi kaldı ulusal yas ilan etmek??????????????????????
iyide pkk nın katlettiği asker korucu polis halk ne olacak onların yasını kim tutuyor sanıyorsun uz halk zaten katlettiğiniz insanların yasını tuttuyor
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