Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Felaketlerin nedeninin doğa olayları olmadığını iddia eden Kurtulan, "Demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme, tabaka kayması ve boşalmasıyla ilgili bilgiler dikkate alınmamıştır. Yağan yağmur dikkate alınarak bakım ve kontrollerin yapılmadığı biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odasının da böyle bir tespiti var. Bakım ihalesinin ödenek olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği de biliniyor. Kazanın sadece yağan yağmurlara bağlanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." ifadesini kullandı.

'ULUSAL YAS İLAN EDİLSİN'



HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de Çorlu'ya gideceğini belirten Kurtulan, kaza nedeniyle ulusal yas ilan edilmesini ve TBMM Genel Kurulun da cuma günü özel oturum yapmasını istedi.

Kurtulan, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene HDP'nin davet edilip edilmediğine ilişkin sorusuna, "Milletvekili düzeyinde ulaşan bir davet yok. Biz ve tüm ülkemiz yastadır. Böylesi bir durumda şatafatlı bir törenin içerisinde olmayacağız. Bu törenin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi. (AA)

