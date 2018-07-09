Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
Felaketlerin nedeninin doğa olayları olmadığını iddia eden Kurtulan, "Demiryolu hattı yapılırken göçme, çökme, tabaka kayması ve boşalmasıyla ilgili bilgiler dikkate alınmamıştır. Yağan yağmur dikkate alınarak bakım ve kontrollerin yapılmadığı biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odasının da böyle bir tespiti var. Bakım ihalesinin ödenek olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği de biliniyor. Kazanın sadece yağan yağmurlara bağlanmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." ifadesini kullandı.
'ULUSAL YAS İLAN EDİLSİN'
HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de Çorlu'ya gideceğini belirten Kurtulan, kaza nedeniyle ulusal yas ilan edilmesini ve TBMM Genel Kurulun da cuma günü özel oturum yapmasını istedi.
Kurtulan, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene HDP'nin davet edilip edilmediğine ilişkin sorusuna, "Milletvekili düzeyinde ulaşan bir davet yok. Biz ve tüm ülkemiz yastadır. Böylesi bir durumda şatafatlı bir törenin içerisinde olmayacağız. Bu törenin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi. (AA)
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 10 yorum