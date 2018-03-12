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Çorlu Devlet Hastanesinde tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Çorlu Devlet Hastanesinde 2018 yılı afet ve acil durumlara yönelik masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.Hastane Sivil Savunma Biriminin koordinasyonunda Hastane Afet Planı (HAP) doğrultusunda hazırlanan masa başı tatbikatında olası bir afet durumunda sivil savunma birimi tarafından hazırlanan plana göre hastanedeki yönetim ekibinin ve diğer personellerin görevleri ele alındı.

Çorlu Devlet Hastanesinde tatbikat

Çorlu Devlet Hastanesinde 2018 yılı afet ve acil durumlara yönelik masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastane Sivil Savunma Biriminin koordinasyonunda Hastane Afet Planı (HAP) doğrultusunda hazırlanan masa başı tatbikatında olası bir afet durumunda sivil savunma birimi tarafından hazırlanan plana göre hastanedeki yönetim ekibinin ve diğer personellerin görevleri ele alındı. HAP başkanı da olan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar başkanlığındaki olay yönetim ekibi ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenlerinin katılımı ile yürütülen tatbikat, hastane toplantı salonunda gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde senaryoya göre yönetim ekibinin sorumlulukları, toplanma, tahliye ve müdahale şekilleri belirlendi. Afet ve acil durumun meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, diğer kurumlar ile koordinasyon yapılması, yönetim ekibinin üstlenecekleri görevler yapılan masa başı tatbikatında değerlendirildi. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, operasyon, lojistik, planlama, finans, halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi konularda imkan ve kabiliyetlerin denenmesi, bu konularda işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılması gerekenler tatbikatta gözden geçirildi. Tatbikat sonrası afet ve acil durumlara en sistemli, hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilmek için nasıl organize olunacağı üzerinde durularak tatbikatın genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çorlu Devlet Hastanesinde tatbikat

Çorlu Devlet Hastanesinde tatbikat

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