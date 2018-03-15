Çorlu Halk Eğitim Merkezinden Nostalji Çorlu Sergisi

Tekirdağ Çorlu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen resim kursuna katılan kursiyerlerin Çorlu’nun nostaljik fotoğraflarından hazırladıkları Nostalji Çorlu Sergisi törenle açıldı.
Çorlu’da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürsan Çil ile çok sayıda davetli katıldı.
Sergide Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından çizilen Çorlu’nun nostaljik fotoğraflarının karakalem ile resme aktarıldığı eserler yer aldı.
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