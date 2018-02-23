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Çorlu Huzurevinden Afrin’deki Mehmetçiklere dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:04 | Son Güncelleme

Çorlu Huzurevinde Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları için dua programı düzenlendi.Çorlu Huzurevi Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen dua programına huzurevi sakinleri ile Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Müftüsü Adem Gülmek de katıldı.Düzenlenen programla ilgili olarak bilgi veren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Çorlu Huzurevimizde şehit ailelerimizin de katılımıyla şehitlerimiz için ve Afrin’de mücadele eden kahramanlarımız için dua programı düzenledik.

Çorlu Huzurevinden Afrin’deki Mehmetçiklere dua

Çorlu Huzurevinde Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları için dua programı düzenlendi.
Çorlu Huzurevi Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen dua programına huzurevi sakinleri ile Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Müftüsü Adem Gülmek de katıldı.
Düzenlenen programla ilgili olarak bilgi veren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Çorlu Huzurevimizde şehit ailelerimizin de katılımıyla şehitlerimiz için ve Afrin’de mücadele eden kahramanlarımız için dua programı düzenledik. Okunan duaları Allah kabul etsin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Suriye’de mücadele eden kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
Programda Çorlu Huzurevi sakini yaşlılar Suriye’deki Mehmetçikler için dua etti.

Çorlu Huzurevinden Afrin’deki Mehmetçiklere dua

Çorlu Huzurevinden Afrin’deki Mehmetçiklere dua

Çorlu Huzurevinden Afrin’deki Mehmetçiklere dua

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