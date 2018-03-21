Çorlu Müftülüğü camileri ’gençleştiriyor’

Çorlu Müftülüğünün ’Camilerimizi Gençleştiriyoruz’ projesi kapsamında son program Selimiye Camii’nde düzenlendi.

Çorlu İlçe Müftülüğü ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa planladığı ve Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ’Camilerimizi Gençleştiriyoruz’ projesi kapsamında 10’uncu program Silahtarağa Mahallesi’nde yer alan Selimiye Camii’nde yapıldı.

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiler, getirilen tekbir ve salavatı şerifeler ile devam eden program Selimiye Camii İmam Hatibi Nazım Yıldırım’ın duası ile sona erdi. Birlikte kılınan öğle namazı sonrası öğrencilere ikramlar yapıldı.