Çorlu’da 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı

10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de kutlandı.
Atatürk Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un mesajının okunmasıyla devam eden törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Kemaleddin Avcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet teşkilatı personeli katıldı.
Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören, günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
10 yaşındaki oğlunu canice öldüren baba mahkemeye böyle seslendi: Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum
ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum