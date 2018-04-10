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Çorlu’da 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluşunun 173.

Çorlu’da 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı

10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de kutlandı.
Atatürk Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un mesajının okunmasıyla devam eden törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci ve Kemaleddin Avcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet teşkilatı personeli katıldı.
Çorlu’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören, günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Çorlu’da 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı

Çorlu’da 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı

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