Çorlu'da 5 sokak köpeği fare zehri ile öldürüldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 5 sokak köpeği ölüsü bulundu. Çorlu Belediyesi Geçiçi Hayvan Barınağı veterineri Ahmet Çavdar, köpeklerin fare zehirli yiyecek verilerek öldürüldüğünü söyledi.

Çorlu'nun Balaban Mahallesi'nde iddiaya göre, buğday tarlasını ilaçlamaya giden çiftçi, tarlasında 5 köpek ölüsü ile başında bekleyen 2 yavru köpek gördü. Durumun bildirildiği Çorlu Belediyesi Geziçi Hayvan Barınağı yetkilileri, köpekleri alıp, barınağa götürdü. İnceleme yapan veteriner Ahmet Çavdar, köpeklerin bilinçli bir şekilde fare zehri karıştırılmış yiyecekle zehirlendiği tespit ettiklerini söyledi. Çavdar, "Köpeklerin ölü olduğu bilgisi üzerine gittiğimizde, 5 tane ölmüş, 2 tane de başlarında bekleyen yavru bulduk. Yavrulardan birinde uyuzlanma tespit ettik, diğeri ise gayet sağlıklı. Diğer ölü 5 köpekte yapılan otopsi sonucunda, kanama bozukluğu ve bunların fare zehri ile zehirlenme sonucu öldürüldüğünü belirledik. Hayvanların üzerinde herhangi bir küpe ve mikroçip bulunmamaktadır" dedi.

Veteriner Çavdar, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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