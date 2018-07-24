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Çorlu'da cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 11 şüpheliden mahkemeye sevk edilen 6'sı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki kız öğrenci, ailesine bazı kişiler tarafından taciz edildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Aile, kızlarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Genç kızın verdiği ifade doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü yaşı küçük 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı, 4'ü yaşı küçük 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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6 tutuklama Çorlu istismar

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