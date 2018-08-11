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Çorlu'da derede ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:55 | Son Güncelleme

Çorlu'da derede ceset bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kumluca Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorlu-Çerkezköy kara yolu Kumluca mevkisinde, dere kenarında oynayan çocuklar, derede hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.

Çocukların ailelerine haber vermesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, cesedin Oğuzhan Sezmiş'e (25) ait olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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