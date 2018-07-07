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Çorlu'da 'kadına şiddet' ve 'çocuk istismarı' protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddet ve çocuk istismarını protesto etti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle kadına şiddet ve çocuk istismarını protesto etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eylem yaptı. Çorlu şehitliği önündeki eyleme ellerinde pankartlarla kadınlar ve çocuklar katıldı. Yaklaşık 200 kişilik kalabalık ellerinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla sloganlar atarak Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Trakya temsilciliği adına konuşan Feray Karagöz, küçük bedenlerin istismara, kadınların ise şiddete uğrayarak yaşam haklarının elinden alındığını söyledi. Karagöz, "Hukukun verdiği cezasızlık örnekleri ve ne yazık ki kişileri bu eylemleri yapmaktan çekinir kılmıyor. Türkiye’de kadın ve çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve psikologlar olduğu halde bu kurumların fikirlerinin önemsenmediği bir yaklaşımda görüşüp konuşup bu işi halledebilecek bir etkiyi ortaya koymak varken bu işi siyaset üstü bir kulvara taşıyıp ülkenin geleceği olarak düşünmek varken hala aynı noktada olduğumuzu görmek ne yazık ki çok üzücü” dedi. Türkiye'de çocuklara yönelik istismar vakalarının son 10 yılda yüzde 700 artış gösterdiğini kaydeden Karagöz sadece bu oranın bile sorunun boyutlarının ne kadar vahim olduğunu koyduğunu ifade etti.

Protestoya bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katılarak destek verdi.

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