Çorlu'da kız çocuğuna taciz iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, evine giderken yanına yaklaşan bir kişinin cep telefonundan cinsel içerikli görüntü izlettirmek istemesi üzerine bağırmaya başlayan 12 yaşındaki N.N, evine giderek durumu ailesine anlattı.
Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirledi.
Küçük kıza zorla cinsel içerikli görüntüler izlettirmek istediği iddia edilen E.K. evine yapılan baskınla yakalandı.
Gözaltına alınıp Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın, aynı iddiayla daha önce de suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!
Güzellik yarışmasında seks skandalı
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum