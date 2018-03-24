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Çorlu'da kız çocuğuna taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, evine giderken yanına yaklaşan bir kişinin cep telefonundan cinsel içerikli görüntü izlettirmek istemesi üzerine bağırmaya başlayan 12 yaşındaki N.N, evine giderek durumu ailesine anlattı.

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirledi.

Küçük kıza zorla cinsel içerikli görüntüler izlettirmek istediği iddia edilen E.K. evine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınıp Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın, aynı iddiayla daha önce de suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu taciz iddiası

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