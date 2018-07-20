Çorlu'da sağanak etkili oldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, duraklar, saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde önlem alarak, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Belediye ekipleri, biriken suları tahliye etti.

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