Çorlu’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Çorlu'da, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili olurken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde önlem alarak, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Belediye ekipleri, biriken suları tahliye etti.
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