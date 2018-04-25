Çorlu’daki kötü koku şikayetlerine TESKİ’den açıklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerine Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinden (TESKİ) yapılan açıklamada "Bölgedeki kokunun TESKİ’nin atık su arıtma tesisinden değil, aynı bölgedeki sanayi kuruluşlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

TESKİ, Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi civarında ana yoldan geçen vatandaşların zaman zaman koku şikayetinde bulunduklarını ifade ederek inceleme başlatıldığını bildirdi. TESKİ’den yapılan açıklamada, incelemeler neticesinde kokunun TESKİ’nin bölgedeki tesislerinden değil, bölgede bulunan bazı sanayi kuruluşlarından kaynaklandığı belirtildi.

TESKİ’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede TESKİ’ye ait Çorlu Yenice İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır ve bölgenin evsel atık suyunu tamamen arıtmaktadır. Tesisin günlük atık su arıtma kapasitesi 3 bin metreküptür ve ihtiyacı rahatlıkla karşılamaktadır. Zaten Yenice Atık Su Arıtma Tesisi kısa bir süre önce kapasitesi arttırılarak ve yenilenerek hizmete alınmıştır. Çorlu Yenice İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi düzgün ve standartlara uygun bir şekilde çalışmaktadır. Periyodik olarak Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından arıtma tesisinin çıkış suyundan numuneler alınarak, analizleri yapılmakta ve sonuçları izlenmektedir. Tesisin yanında evleri bulunan vatandaşların kokudan bir şikayeti olmamıştır. Teknik heyetimizce çeşitli saatlerde yapılan farklı incelemelerde bölgedeki kokunun TESKİ’nin atık su arıtma tesisinden değil, aynı bölgedeki sanayi kuruluşlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi civarındaki koku TESKİ’nin atık su arıtma tesisinden kaynaklanmamaktadır. Koku bölgede bulunan sanayi kuruluşlarından kaynaklanmaktadır."

