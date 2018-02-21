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Çorlu’daki okullar incelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu’da bulunan okullarda incelemelerde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İnşaat Emlak Şube Müdürü Erol Ağırbaş ve teknik personel tarafından Muhittin Mahallesi’nde yer alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu İMKB Fen Lisesi, Çorlu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret etti.

Çorlu’daki okullar incelendi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu’da bulunan okullarda incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İnşaat Emlak Şube Müdürü Erol Ağırbaş ve teknik personel tarafından Muhittin Mahallesi’nde yer alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorlu İMKB Fen Lisesi, Çorlu Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ve okul müdürlerinin de bulunduğu çalışma ziyaretinde, okul çitlerinin yükseltilmesi, ortak alanların kullanımı, binaların korunması ve bakımı ile çevre düzenlemesi ihtiyaçları görüşüldü. Yaklaşık 100 dönümlük alan içine yapılan okullarda, öğrencilerin okulda güvenliğini artıracak kararlar alındı.

Çorlu’daki okullar incelendi

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