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Corona virüsü can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 00:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da 4,5 ayda 23 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suudi Arabistan'da 4,5 ayda ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan Corona virüsüne (MERS-CoV) yakalanan 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenevre merkezli örgütün internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da 12 Ocak-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 23 kişinin Corona virüsünden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölüm vakalarının Hafr el-Batın, Riyad, Cidde ve Necran kentlerinde kaydedildiği belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde 75 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 790'a yükseldiği, 840'ı Suudi Arabistan'da olmak üzere 2 bin 220 kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere, Ortadoğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün, uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
corona virüsü DSÖ Suudi Arabistan

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