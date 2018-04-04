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Çoruh Havzası Projesinin 2018 yılı faaliyet planlama toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) finansman katkıları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2017-2019 yılları arasında yürütülecek faaliyetlere ait planlama toplantısı yapıldı.İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Müdür Yrd.

Çoruh Havzası Projesinin 2018 yılı faaliyet planlama toplantısı yapıldı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) finansman katkıları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2017-2019 yılları arasında yürütülecek faaliyetlere ait planlama toplantısı yapıldı.
İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Müdür Yrd. V. Serkan Yılmaz, Havzada bulunan köy muhtarları, İl Müdürlüğü teknik elemanlar katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, “3 ilde devam eden Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında planladığımız bütün faaliyetlerin gerçekleştirmesini tamamladık. 2018 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlık ve planlamalarımızı da tamamladık. İlimizde proje kapsamında yer alan köylerimizde yürütülen faaliyetler kırsal yaşamın desteklenmesine önemli katkı sağlamakta olup, çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu doğrultuda projenin 2017-2019 yıllarındaki faaliyet taleplerimizi ve hedeflerimizi büyüttük. 2017-2019 yıllarındaki orman ve sulama yatırımları dışındaki faaliyet taleplerimizin toplam bütçesi yaklaşık 5 milyon TL’dir. İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakikaten Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adına ilimizde ve bölgemizde bir farkındalık oluşturmuştur. Bu anlamda hem projenin merkezi sorumlu ve yöneticilerine hem de projenin uygulama aşamasında görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Proje kapsamında 2018 yılında yapılması planlanan Gelir Getirici faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda köylerde yapılacak faaliyetler belirlendi.

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