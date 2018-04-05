Çoruh Nehri artık daha temiz akıyor

Bayburt’un kadim tarihinin en büyük tanıklarından biri olan Çoruh Nehri, kanalizasyon sularından arındırılmış olarak temiz ve kokusuz bir şekilde daha temiz akıyor. Bayburt Belediyesi tarafından 2015 yılında yapımı tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisinin faaliyete geçirilmesi ile birlikte hem kanalizasyon sularından hem de bu suların neden olduğu pis kokulardan kurtulan Çoruh Nehri, etrafında gezintiye çıkanlar ve balık tutmak için oltasını atanlar için güzel bir ortam sağlarken, Çoruh Nehri’nden gelen suyla tarlalarını sulayan vatandaşlar için de sağlıklı sulama imkanı sunuyor. Tesisin 10 milyon lira maliyetle 2015 yılında tamamlanarak faaliyete geçtiğini hatırlatan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bayburt’umuzun çok önemli bir varlığı olan, gerdanı incisi olan Çoruh Nehri’ni bu şehre katmak istedik. Bunu yapabilmek için önce Çoruh Nehri’ni temiz tutmak gerekiyordu. Bu tesis bunun için yaklaşık 10 milyon lira maliyetle projelendirildi ve yapıldı. 2015 yılında bu tesisi Bayburt’umuza kazandırdık. O günden beri hizmet veriyor.” dedi. Çiftçinin eli, ayağı yara olmaktan kurtuldu Çoruh Nehri’nin suyunun artık pırıl pırıl olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, “Bunun en güzel örneği Çoruh Nehri’nin geçtiği aşağı köylerimizde çiftçilerimiz tarlalarını suladıkları zaman, nehrin suyuyla meşgul oldukları zaman elleri ve ayakları yara olurdu. Şimdi bunun önüne geçildi. Telefonla arayıp teşekkür ediyorlar. Bu bölgede artık vatandaşlarımız geliyor balık tutuyor. Balıklar çoğalmaya başladı.” dedi.

“Yüzde 97 oranında temizleme yapıyor”

Tesisin hem fiziksel hemde biyolojik arıtma yaptığını ifade eden Başkan Memiş, “Dolayısıyla suyun kirliliği yüzde 3, yüzde 2’lere kadar düşüyor. Yani yüzde 97 oranında temizleme yapıyoruz. Bu sistemde oksijen verilerek bakteriler üretiliyor, bakteriler içerisindeki pislikler de yani tarım için zararlı olan bütün organizmaları da öldürüyorlar. Tesisin bugüne kadar hiçbir sıkıntısı olmadı. Günlük ortalama 7 bin metreküp kanal arıtabiliyor. Bunun fazlası da var ama Bayburt için bu yeterli Çoruh Nehri temiz. Çoruh Nehri’nin aşağısındaki yerler temiz ve biz bu tesisle Bayburt merkezdeki bütün kanalları buraya getirdik. Şehrin hiçbir noktasından Çoruh Nehri’ne kanal karışmıyor.” ifadelerini kullandı.

Arıtmadan çıkan katı atıkların şehir merkezinde park ve bahçe işlerinde gübre olarak kullanıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Memiş, “Şu anda buradan çıkan gübreleri belediyeye ait olan park ve bahçelerde kullanıyoruz. Bunu hesaplayıp da kazanca dönüştürme yerine en azından mahallelerimizde park bahçelerimizde kullanma imkanımız var. Doğal bir gübre yani kükürtü olmayan yada diğer kimyasalları olmayan bir gübre. Özellikle bizim park bahçelerimizde veya merkezdeki bağ bahçelerimizde bunu kullandırabiliriz. Bundan herhangi bir ücret talebimizde olmayacak.” diyerek sözlerini tamamladı.