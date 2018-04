Çorum 8. Kitap Fuarı ve Kültür Günleri başladı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı ve Kültür Günleri başladı.

Kent meydanında düzenlenen Kitap Fuarı ve Kültür Günleri’nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Kitap ve Kültür Günleri’nin sadece kitaptan ibaret olmadığına dikkat çekerek, aynı zamanda herkesin okuma ve okuma becerilerini geliştirmesini için temenni de bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel dil becerisini geliştirecek şekilde birtakım çalışmalar yaptıklarını açıklayan Durmuş, “2018-2019 eğitim öğretim yılında 54 ayrı, yeni programla çocuklarımız yeni bir sezona başlayacak” ifadelerini kullandı.

İslam dininde okumanın büyük önem taşıdığına, Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinin "Oku" olduğunu ancak "Oku” kelimesinin sadece satırlara dökülmüş, yazılmışı okumak anlamına gelmediğinin altını çizen Durmuş, “Aynı zamanda gökleri, yerleri, insanları, alınlarda yazılanları, insanların emeklerini okumak, yani bir şeyleri derinlemesine nüfus etmeye çalışmak, kadrini kıymetini bilmeye çalışmak anlamlarını da içerir" diye konuştu.

Belediye Başkanı Zeki Gül, kitapların rehberliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ekonomiden siyasete; yönetim anlayışından, insan ihtiyaçlarına; değerlerden inançlara kadar her şey hızla değişiyor. Tüm dünyada yeni ilkeler benimseniyor ve yeni yükselen değerler toplumları geleneksel değerlerinden kopmaya veya değişmeye zorluyor. Bu değişim karşısında değerlerimizin tahrip olmaması, tahrif olmaması için ilme, irfana ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan ilmi de, irfanı da bizlere kitaplar kazandıracaktır. Bir anlamda medeniyet değerlerimizi kitapların rehberliğiyle birlikte koruyabiliriz, geliştirebiliriz” dedi.

Belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra şehrin kültürel hayatına katkı sağlayan çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Gül, kültürel alanda verilen hizmetleri sadece görev bilinciyle değil bu alanda ortaya konan faaliyetleri samimi bir anlayışla icra ettiklerini ifade etti.

Şehrimize 40 Z Kütüphane kazandırdıklarını açıklayan Başkan Gül, kentte 55 okulumuzda bulunan Z Kütüphanelerimizin 40 tanesini belediye olarak kendilerinin yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettiklerini hatırlattı. Bu kütüphanelerin ihtiyacı olan kitapları da belediye olarak temin ettiklerini, okuma gruplarıyla birlikte Z kütüphanelere 88 bin kitap aldıklarını bildirdi.

Okuma grupları projesinin Türkiye’de örnek alınarak her geçen gün büyümeye devam ettiğini anlatan Gül, “Ortaokullarımızda, liselerimizde 861 grup oluşturduk. Bu gruplarımız 10’ar, 15’şer, 20’şer öğrenciden oluşuyor. Toplamda 10 bin 949 öğrencimiz var.Kitap okuma gruplarındaki öğrencilerimiz kendilerine temin ettiğimiz kitapları okuyor, tartışıyor ve kitaplarla ilgili değerlendirme etkinlikleri yapıyorlar. Bu projenin katkılarıyla Çorum, okuma oranında kırkıncı sıralardan onuncu sıralara yükseldi. Şehrimiz adına bu büyük bir kazanım. Ama daha da önemlisi gençlerimizin dünyasına çok güzel değerler kazandıracak bir çalışma” ifadelerini kullandı.

Kitapların zihnin ve gönlün ihtiyaçlarını kestirme yoldan karşılayan kıymetli hazineler olduğunu anlatan Gül, “Kitaplarla dünyamız genişler, duyarlılığımız gelişir. Kitap sayfaları arasındaki kıymetli bilgiler hakkı, hakikati bulabileceğimiz bir kılavuza dönüşür. Sözün kısası, kitaplar duyularımıza, görüşlerimize, hareketlerimize aklımıza ve düşüncemize bir mana kadar. Okuma alışkanlığı elbette, öncelikle kişilerin kendisi için edinilmesi gereken bir alışkanlık. Ama Belediye olarak bu güzel hasletin kazanılmasına her türlü desteği veriyoruz. Kent Arşivimizde şehrimizin kültürel hafızasını tutuyoruz. Şehrimizle ilgili tüm bilgi ve belgeleri topluyoruz. Bu bilgileri, belgeleri tasnif ediyor, basımını yapıyor ve kamunun istifadesine sunuyoruz. Kent Arşivimizin topladığı belgeler arasında yazılı belgeler, kitaplar, dergiler ve gazeteler var. Bunların yanında şehrimize ait tarihi belge niteliği taşıyan fotoğraf, film gibi görsel belgeleri de topluyoruz. 2009 yılına kadar 35 kitabın basımı yapıldı. 2009 yılından bugüne kadar basımını yaptığımız kitap sayısı 110’dan fazla. Bu kitapları isteyen vatandaşlarımıza, üniversitelerimize, kurumlarımıza gönderiyoruz. Kent Arşivimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnşallah yeni kitaplarla kent arşivi kütüphanemizi daha da zenginleştireceğiz” dedi.

Kitap Fuarı ve Kültür Günleri’nin 29 Nisan’a kadar devam edeceğini dile getiren Gül, 20’nin üzerinde yayınevin binlerce kitabıyla fuarda yer aldığını, 10’dan fazla yazarında fuar nedeniyle Çorum’da ağırlanacağını sözlerine ekledi.

Fuar açılışına Vali Necmettin Kılıç, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile kitapseverler katıldı.