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Çorum Başsavcılığından "icra dosyası" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: - "Çorum il genelinde 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" - AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un sosyal medya hesabından yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerinde Çorum'dan yüksek oranda oy çıkması ve kentteki icra dosyalarıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi

ÇORUM (AA) - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kentte 400 bin icra dosyası bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yurdagül, yaptığı yazılı açıklamada, "Çorum'da 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yapılmasında yarar görüldüğünü belirtti.

Ömer Faruk Yurdagül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çorum il merkezindeki icra müdürlükleri ile mülhakatımız olan Kargı, İskilip, Osmancık ve Bayat ilçesi icra müdürlüklerinde bugün itibarıyla toplam 110 bin 157 açık dosya bulunmaktadır. Ağır ceza merkezi olması sebebiyle yargı çevresi yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızdan bağımsız olan Sungurlu ile yargı çevresi bakımından Sungurlu'ya bağlı bulunan Alaca ilçe icra müdürlüklerinde 3 bin 823 açık dosya bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere Çorum il genelinde 400 bin kişi hakkında icra takibi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

- İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş'a tepki

Bu arada, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un sosyal medya hesabından yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran seçimlerinde Çorum'dan yüksek oranda oy çıkması ve kentteki icra dosyası rakamlarıyla ilgili paylaşımına tepki gösterildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yokuş'u Çorum halkından özür dilemeye davet ederek, gerekli hassasiyet gösterilmezse Çorum Milletvekili olarak gerekli cevabı halk adına Meclis kürsüsünden vereceklerini kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de sosyal medya hesabından Yokuş'a tepki gösterdi.

Çorum Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise doğru olmayan haberler nedeniyle Yokuş, özür dilemeye davet edildi.

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