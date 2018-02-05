HABER

Çorum Belediye Başkanlığı'na Zeki Gül seçildi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçildi.

Çorum Belediye Başkanlığı'na Zeki Gül seçildi

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

AA'nın haberine göre, seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi.

Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Yaklaşık 9 yıl Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gül, şunları söyledi:

"İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hayırlı olsun."

Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Gül, başkanlığa vekalet eden Ahmet Yabacıoğlu'ndan mührü teslim aldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Belediye Başkanlığı zeki gül

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çekici, üzerinde otomobil olan çekiciyi götürdü

Çekici, üzerinde otomobil olan çekiciyi götürdü

Atatürk Kız Anadolu Lisesi yeni binasında eğitim-öğretime başladı

Atatürk Kız Anadolu Lisesi yeni binasında eğitim-öğretime başladı

Kahveciler başkanlarını seçecek

Kahveciler başkanlarını seçecek

Diyanet-Sen Manisa Şubesi'nden Adnan Oktar'a suç duyurusu

Diyanet-Sen Manisa Şubesi'nden Adnan Oktar'a suç duyurusu

Ziraat fakültesinde intörn eğitimi başladı

Ziraat fakültesinde intörn eğitimi başladı

Halk ozanı, askere destek için Hassa'ya gitti

Halk ozanı, askere destek için Hassa'ya gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.