Çorum belediyesin’den ödüllü resim yarışması

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ödüllü resim yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından ortaklaşa Diğergamlık ve Centilmenlik konularını içeren resim yarışması düzenledik. Serbest stile göre yapılacak olan resim yarışmasına İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılacak öğrencilerimiz Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’ne başvuru yaparak resimlerini 30 Nisan tarihine kadar teslim edebilecek. Yapılacak olan değerlendirmenin ardından 14 Mayıs’ta Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak olan törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek” dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendirileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yarışmada birincilere 1.000 TL ve bisiklet, ikincilere 750 TL ve bisiklet, üçüncülere 500 TL ve bisiklet ödülünün yanı sıra jüri özel ödülü olarak ise resim malzemesi ve bisiklet verileceğini belirtti.