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Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Çorumlularla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Çorum Adliyesi'ne yaklaşık 100 kişiyle birlikte gelen Karadağ, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, aralarında AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve parti yöneticilerinin de olduğu yaklaşık 100 kişiyle birlikte Çorum Adliyesi'ne geldi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Twitter'dan Çorumlularla ilgili yayımladığı mesajına tepki gösteren Karadağ, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

"BU MİLLETVEKİLİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Yokuş'un sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Çorumlulara hakaret ettiğini savunan Karadağ, "Daha milletvekilli seçilip, yeminini etmeden Türk milletine, Çorumlu hemşehrilerimize hakarete başlayan bu milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Esasında milletvekilleri Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet için milletten oy isterse oy alırlar.

"TAMAMEN ŞOVA DÖNÜK HAREKETLER"

Onların yapması gereken, TBMM’de bu milleti yönetecek yasaları çıkarmak, 'Bu millete olumlu anlamda ne katkı sunabiliriz milletin temsilcisi olarak' TBMM’ye talepleri taşmaktır. Ama yemin dahi etmeden tamamen şova dönük Çorumlu hemşehrilerimizi üzen ve onlara hakaretle milletvekilliğine başlayan Yokuş, elbette bir dahaki seçimlerde Konya halkından da gerekli dersleri alacaktır, diye düşünüyoruz" dedi (DHA)

SEÇMENE KÜFÜR ETMİŞTİ

İyi Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, twitter hesabından paylaştığı mesajında, 24 Haziran seçimlerindeki tercihinden dolayı seçmene küfür etmişti.

528 BİN KİŞİDEN 400 BİNİ İCRALIK MI?

528 bin nüfuslu Çorum'da 400 bin kişinin icralık olduğunu iddia eden ve buna rağmen Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını eleştiren Yokuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"DEVEYE DİKEN MESELESİ"

ÇORUMLULARA alkış ; Nüfusu528 Bin .ilde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam -Tamına 399bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğana Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5.DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!

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TWEET'İ DAHA SONRA SİLMİŞTİ

Fahrettin Yokuş, sosyal medyada gelen büyük tepki üzerine mesajını kısa sürede silmişti.

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