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Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

Çorum’da 64 yaşındaki Ali Bicil, 40 yıllık eşi 64 yaşındaki Hanife Bicil’i başına çekiçle vurarak öldürdü.

Çorum'daki olay, Çöplü Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil’in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA


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