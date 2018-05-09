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Çorum'da gizemli kız turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızı görme veya yakalama umuduyla çevre illerden de insanlar gelmeye başladı.

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.

Olayın medyada geniş yer bulmasının ardından bölge halkı da Ulu Mezarlık'a akın etti. Bazı vatandaşlar gizemli kızı yakalamak için seferber oldu. Bazıları ise, kızın ağladığı mezarın başına gelip, dualar etti. Seyyar satıcılar da mezarlık önüne tezgah kurdu.

Genç kızın yakalanması için polis geniş güvenlik önlemi alırken, bir ağaca da Fatma Ç.'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

ÜNÜ İL SINIRLARINI AŞTI

Gizemini koruyan genç kızın ünü, il sınırlarını da aştı. Dün gece yine kalabalık bir grup, mezarlığa girerek ellerinde fener, mezarların arasında gizemli kızı aradı. Aramalara, çevre illerden gelen gruplar da katıldı. Bazıları mezar taşlarının arkalarına saklanarak kızı bekledi. İl dışından gelenler, sabaha kadar, mezarlıkta nöbet tuttu. Ancak genç kızın izine rastlanmadı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mezarlıktaki kız

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
şunlara bak sanki hırsız yakalamaya gelmişler.bırakın herkesin acısı var.saygı gösterin.
Akp secmenine layik haberler. gundeme bak ulkenjn .. cok yolumuz var be
İşsizliğin yat etkisi
Buyurun bayram namazına, işte ülkem insanının hali, bir zamanlarda van gölü canavarı ile uğraşmıştık. ülkem bir adım ileri gidemezken daha dün kurulan devlertler (Hırvatistan, Makedonya, Ukrayna gibi,) bizi solladı gitti.
bu bana van gölü canavarı efsanesini hatırlattı.
bir deli kuyuya bir taş attı, 40 kişi çıakaramadı. buda öyle bir meseledir. psikolojisi bozuk olan bir kızın yaptığı bir hareket ülkenin gündemine girdi. işte toplum geriue doğrı gidiyor...
Allah sonumuzu hayır getirsin.... herşey bitti bütün Türkiye corumda ki mezara gelen kızı bekliyor. size ne kardeşim.... ülke elden gidiyor gidin de sarayın önünde bekleyin.
bu gecede ben ordayim beklerim
Ankara dan giden varsa bir daha almayalım şehrimize :D
ÜLKE OLARAK HALİMİZ ÇOK ACIK
Ülkede büyük ihtimalle içme sularına beyni ve düşünmeyi etkileyen bir şey katılıyor.
gülyabanidir
boş işlerle uğraşan boş insanlar burdan mistik bir olay çıkarmaya çalışıyorlar ama onlara ekmek yok bu olaydan. Bu sivriler beyinlerini başka seye yorsa şuan ülke samsunga rakip yerli ürün üretmişti
yeni gelişme ne?
Oradaki Mezarda yatan 1982 de defnedilmis deniyor basında Acaba bu kızın bi yakını oraya gömülmüş olabilirmi Mezar üstüne kazılıp bakılması lazım bence
Elinoğlu Marsta yaşam peşinde biz mezarlıkta
Allah akıl fikir versin bu insanlar.
göbellerden de çevresindeki çomar illerden de bu beklenir zaten gayet normal, hiç mi aydın insan çıkmaz
Kimse neyi beklemiyordu Mynet haber okunsun diye yapmadığınız şey yok
KEDİDİR KEDİ ÇORUMLULAR LEBLEBİYİ ÇOK KACIRMIŞLAR HALİSİLASYON GÖRÜYOLAR
FATMA ÇİFTCİNİN YAKINIDIR, KOLAYCA BULUNUR, ALLAH AŞKINA ÇIKSIN ŞU KIZ ARTIK DA KURTULALIM :D
simdi film yapimcilari bunu dilme ceker dabbe ulu diye ????????????
Salaklık paraylamı? at bi yalan kendinde ianan...hazır gece kalkmışsın teheccüh namazı kılda bi işe yarasın..
La rahat bırakın kızı ayıptır yahu
VAN GÖLÜ CANAVARINA DÖNDÜ OLAY .YAKINDA BİLET KESERLER .HAHAH
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