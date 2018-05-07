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Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

Çorum'da kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlıktaki esrarengiz olay gizemini koruyor. Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden Mezarlık Görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00'da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada? Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum. Yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notuda okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım."

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Çorum mezarlıktaki kız fatma çiftçi

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