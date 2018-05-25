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Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece yine geldi. Görevliler tarafından yakalanan 17-18 yaşlarındaki genç kız, "Ne olur beni bırakın da gideyim“ dedi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bıraktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı. Çorum Belediyesi de mezarlıkta Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde bir ağaca kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

GİZEMLİ KIZ EFSANE OLDU

Olayın duyulmasının ardından 'gizemli kız', Türkiye'nin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa geldi. Vatandaşlar, genç kızın başında konuşup ağladığı Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında dua etti.

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu.

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'TANITIMDA KULLANILSIN' TARTIŞMASI

Gizemli kızın, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde fikirler ortaya atıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Belediye Başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi.

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RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Genç kız hastanede tedavi ettirildi, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

'İDARİ VEYA ADLİ İŞLEM YAPILMADI'

Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.

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DÜN GECE YAKALANDI

Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece 'gizemli kız'ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "Abi bırakın beni, gideyim" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden birisi, "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.

Ruhsal sorunları olan genç kızın zaman zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı öne sürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mezarlık gizemli kız

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
güvenliğin birinin eli kızın bacağında diğerinin ayakkabısı kızın poposunda . siz ne hakla birini alıkoyorsunuz. hırsızlıkmı yapmış. cesetmi çalmış. mezarlığın giriş çıkış saatimi varmış. Ne kadar cahil bi ülke olduk ya mezarlığa gelen birini haber yapıp bunu konuşur olduk
!!!Yakalandı!!! -Suçu neydi? - Mezarlıkta ağladı! Rahat bırakın çocuğu.
1 deli kuyuya sıçtı 1001000kişi o boku yüzüne sürmeye başladı tamda türklere göre yorum yaptım
intihar edebilir dikkat edilsin, elinden tutsunlar kızın hayatı kararmasın
Ne oluyor arkadaş? Daha önce bulundu denildi, ailesi konuşma yaptıydı. Bu kız o kız mı? Yine niye gelmiş? Eli sopalılar nerde? Çorum leblebi? Ne oluyor yaa?
gereksiz işler haberler ülkesi türkiye
mezarlıkta gezmek suç mu?
Birakin ugrasmayin su garibanla. Allah bilir ne derdi vardir
he bide görevlilere madalya takin.suclu gibi ustune cullanmislar.
KIZI RAHAT BIRAKIN BE
Ben deistim. Fakat kız gitmiş inanci gereği mezarlikta kuran okumuş ibadetin saati ve yerimi var rahat bırakın insanlari ayiptir ya. Ha birşey soyliyeyim ben RTE gibi birgün zengin olursam bilinki haram yemişimdir deyipde mali goturenlerden degilim..
oh be kaç gündür uyuyamıyorduk bizde stresten. iyi oldu bu. bu olayin piyasaya etkisi nolur onu bilmem. Kız yakalandı diye dolar tekrar yükselmez umarım
allah önce akıl sağlığı versin...
bence ağlayan kızın değil, çorumluların psikolojik sıkıntısı var. ne kadar saçma bir ülke olduk biz böyle. bırakın ağlasın kardeşim. size ne ? bi de işlem yapılmamış. hapse atsaydınız keşke mezarda ağladı diye
Yakaladınız aferin. mezar başında ağlamak damı yasak. bırakın ağlasın. Milletin ağlamasına da vergi kesecek değilsiniz herhalde. Kaçakçı serbest dolandırıcı serbest terörist serbest fakat mezar başında ağlayanı yakalayın seyyar satıcıyı yakalayın. Yürü be Türkiyem seni kim tutar.
ülkenin gündemine bak..
Sizene neden insanları rahat bırakmıyorsunuz yapılan ayıp ve barbarlıktır
Bir de işlem yapılabilir mi ? diye mevzuata bakmış birileri utanmadan!!!!!
Bu durum artık cehalet sınırlarınıda aştı...Neymiş şehrin tanıtımıymış...Biraz akıl..
Ne olacak şimdi ..hadi yakaladınız kızı. Suçu ne. Zaten kız sıkıntılı, ortam da sıkıntılı. Bu olayı bu kadar da topluma ikide bir servis etmenin anlamı ne. Hem oradaki görevli kişiler 24 saat orda görevlimi yoksa sadece kızı yakalamak için mi görevlendirilmiş belediye tarafından ..bu da ayrı bir merak konusu..
çorum un tanıtımı için mi kullanılsin efsane mi olsun çok turist mi çeker il kültür ve turizm bakanı mi? ramazan ramazan küfür ettirecekler zorla. böyle insanların bu ülkede çaycı bile olmaması lazımken şu duruma bak sonra ülke batıyor neden?
çok mutlu oldum artık rahat uyuyabilirim hem zaten dolar da düştü 4.75
Ne ara yakaladınız ne ara tedavi ettirdiniz arkadaş?
Yok mezardan hortladı,yok efendim metafizik kuralları Seda Sayan ın programında, tamamen reyting amaçlı yapılan programlar ile durum efsaneleştirildi. Stefan King in abuk subuk yazdığı korku senaryoları haline getirildi. Sabah güne Müge anlı programında cinayetler dehşet ile başlıyoruz. Öğlen kuşağında Seda Sayanda mezarlıktaki hortlak,birde 2 yıl sonra mezardan sağ çıktığı iddaa edilen Mustafa dede. En son Esra Erol da dehşet stres korku üzüntü. Reyting amacı ile halkın ruh sağlığı psikolojisi tv yoluyla bozuluyor. Kimsede durun noluyor demiyor. Hayatta hiçmi pozitif bişey yok ?
bu kadar insanları sıkmanın anlamı nedir? rahat bırakın kızı
Çok şükür memlekette bir sorun daha çözüldü. .. sırada dolar ve israil var.
bu çorumlular kadar cahil bir halk varmı acaba yer yüzünde bunu bir çorumlu olarak ben söylüyorum çoğunluğunuz utanç kaynağısınız
bu kız o kız değil.
Turbe yapın orayı daha çok reklam yaparsınız beyinsizler
ne tanıtımı ne şaçma sapan bi ülke olduk
Ya size ne ulan size ne ? siz kimsiniz ? Mezarlığa gelir gider ağlar size ne ? Ulan bunları vuracaksın arkadaş ya , dışarıda o kadar torbacı embesil dolaşıyor onları toplasanıza ? Kızın size ne zararı var ya da mezarlıklara ne zararı var , hangi beyin bunu savunabilir ? Ulan böyle adamları dövüyorlar ya hoşuma gidiyor , dangalaklar işleri güçleri yok kendilerine heyecan yaratıyor.
ellemeyin garibana nerde isterse takılsın.ankara hariç
yaw bide gidip mezarin basinda dua ettiler :) hemde arapca dua ettiler ustelik arapcayida bilmiyorlardi :) hersey bosa cikti :)
bir deli kuyuya taş atar.40 akıllı onu çıkarmaya çalışır.memleketin aglanacak haline gülüyorum...
nihayet yakalandı başka bir problemimiz yok zaten, atın hemen içeri atın koyunları öyle güzersiniz...
hayaleti nasıl yakalamışlar hani üç harfliydi hep dümen
geçen hafta yakalanmamışıydı?
Allah yardımcısı olsun , iyileşir inşallah
boş işler haber merkezi mynet
sizin yaptığınızı Çorumlular bile yapmaz.
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