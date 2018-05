Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bıraktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı. Çorum Belediyesi de mezarlıkta Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde bir ağaca kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

GİZEMLİ KIZ EFSANE OLDU



Olayın duyulmasının ardından 'gizemli kız', Türkiye'nin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa geldi. Vatandaşlar, genç kızın başında konuşup ağladığı Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında dua etti.

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu.