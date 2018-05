Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.

Daha sonra mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not kağıdı bırakıldı. Ancak genç kız buna cevap vermedi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muammer Cengil, gizemli kız olayının ardından vatandaşların tiyatro izler gibi mezarlıkta genç kızın tekrar çıkmasını beklediğine dikkat çekerek, bunun İslam ve mezarlık adabına uygun bir hareket olmadığını açıkladı.

Çorum’da genç bir kızın birkaç gece mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, olay duyan meraklı vatandaşlarda Ulu Mezarlığı ziyaret etmeye devam ediyor.