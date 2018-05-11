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Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.

Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

EVİNDE BULUNDU İDDİASI

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi.

RUHSAL SORUNLARI MI VAR?

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.

Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.

DHA

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