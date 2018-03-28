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Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:56 | Son Güncelleme

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra istinat duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, 112 sağlık ekipleri geldi.

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

(Ajanslar)

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Çorum otobüs kazası trafik kazası Osmancık Son dakika

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