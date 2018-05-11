Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Kaza, Mecitözü Elvançelebi mevkiinde bir bankaya ait parayı taşıyan Bayram İncesu yönetimindeki 34 FK 1339 plakalı zırhlı nakil aracı, Elvan Çelebi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PARALAR ÇEVREYE SAÇILDI
Kazada yaralanan sürücü Bayram İncesu ve Serkan Çil, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevreye saçılan paralar ise görevliler tarafından toplandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)
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