HABER

Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

HİTİT Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3 kız öğrenci, Çorum İtfaiyesi'nde staj görüyor.

Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - HİTİT Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3 kız öğrenci, Çorum İtfaiyesi'nde staj görüyor. 3 genç kıza 'alev melekleri' adı verildi.
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yapan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri Emine İrem Uzer (19), Nurşan Mert (20) ve Emine Yılmaz (19), aldıkları eğitimler sırasında başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çorum İtfaiyesi'nde 'alev melekleri' olarak adlandırılan stajyerler vakalara itfaiye erleri ile birlikte gidip gözlemleyerek mesleği öğreniyor. 3 genç kız stajı bitirip diplomalarını aldıktan sonra hayallerinin itfaiye eri olmak olduğu söyledi.
İtfaiye Müdürü İsmail Öğütverici, "3'ü kız, 6 stajyer öğrencimiz var. Kızlarımız Çorum Alaca ilçemizde okuyorlar. Çorum'da bu okulun olması bir şans. Teorik ve pratik bir arada öğreniyorlar. Biz de tüm tedbirlerimizi almak suretiyle olayı yerinde incelettirip yerinde görmelerini sağlıyoruz. Yangına nasıl müdahale edecekler bunun pratiğini görmeleri büyük şans. İnşallah ciddiye alırlar. Tatbikatlarda başarılılar. İnşallah başarılı olurlar" dedi.
Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencisi Emine İrem Uzer ise "Gayet güzel bir ortam, Burada staj yapıyoruz. Bana yakın gelen bölümlerden biriydi. Daha önce araştırdım. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorluklar var. Ancak insanlara yardım etmek onlarla iç içe olmak hayat kurtarmak çok başka bir şey. İtfaiye yeryüzündeki her şeyi koruduğu için bana yakın geldi. O yüzden tercih ettim. Zorlukları var. Hortum tutarken tazyikli suda zorlanıyoruz. Alışıldığı zaman yapılabilecek bir meslek. Bayanlara tavsiye ederim. Polislik askerlik nasıl bayan varsa itfaiyeciliğin her dalında da bayanlara ihtiyaç var. Bayanları görmek istiyoruz" dedi.
Stajyer Nurşan Mert, daha önce üniversite bu bölümü bilmediğini arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu bölümü tercih ederek okumaya başladığını dile getirerek, "Seçtiğim için de mutluyum. İyi de seçmişim. Çok seviyorum itfaiyeci olmak bayanlar için zor bir meslek ama eğitimlerimiz oluyor. Genelde gözlemci olarak gidiyoruz şuan. Mesleğe atılınca daha çok zorluklar bekliyor" diye konuştu.
Emine Yılmaz ise "İlk kez yangına gittik. Büyük olarak il yangınımızda adrenalin olduğun için heyecanlandık. Güzel bir tecrübeydi" diye konuştu. İkinci sınıfı bu yıl bitiren 3 öğrenci, 40 günlük staj sonrasında okullarından mezun olacak.

FOTOĞRAFLI

Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!
Kuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyuKuruyan derede can çekişen balıklara 'can' suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.