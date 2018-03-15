Çorum merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ÇORUM (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Çorum merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesinin kapatılmasına yönelik Çorum Adliyesi önünde 2014'te düzenlenen eylemlere katılan ve örgüt ile iltisaklı oldukları hususunda başkaca deliller de elde edildiği iddiasıyla gözaltı kararı verilen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Aksaray, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkartılan sanıklardan biri tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında tutulan 2 zanlının da, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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